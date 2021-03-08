نواب بالبرلمان الليبي يصلون سرت لبحث حكومة الوحدة

ويجتمع البرلمان للنظر في منح الثقة لحكومة أعلنها عبد الحميد الدبيبة الذي اختير رئيسا للوزراء الشهر الماضي في حوار سياسي استضافته الأمم المتحدة في جنيف.



وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، إنه لم يتضح بعد عدد المشرعين الذين سيحضرون الجلسة، مشيرا إلى أن زهاء 75 عضوا وصلوا إلى سرت في وقت متأخر الأحد.



وتنظر الجلسة المقررة ،اليوم الاثنين، في النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لمنح الثقة.



وانقسم البرلمان، شأنه شأن معظم المؤسسات الحكومية، بعد فترة وجيزة من انتخابه في 2014 مع انقسام ليبيا بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب.