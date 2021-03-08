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الاثنين 8 آذار 2021 ساعة 10:50
بابا الفاتيكان يغادر العراق بعد زيارة دامت 3 أيام
واستقبل رئيس جمهورية العراق برهم صالح، بابا الفاتيكان في قاعة التشريفات تمهيدا للمغادرة.
وجرى مراسم توديع وزراء الحكومة العراقية للبابا فرنسيس وتستعد طائرته حاليا للاقلاع ومغادرة مطار بغداد الدولي.
مصدر :
روسيا اليوم
رقم :
920297
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