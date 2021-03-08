الادميرال خانزادي: ردنا على أي تهديد سيكون قويا ومدمرا

واضاف الادميرال خانزادي ،اليوم الاثنين خلال اجتماع لقادة القوة البحرية في الجيش والحرس الثوري: ان الامن والسلام مستتب في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز بفضل التواجد القوي لبحريتي الجيش والحرس الثوري الإيراني.



واشار قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الى ان تواجد قطعات القوة البحرية للجيش في المياه الدولية غيرمعادلات العدو وتسبب بافشال جميع دسائسه الرامية الى انعدام الامن وتهديد الملاحة التجارية وقال ان العدو كان في البداية بصدد اغلاق الموانئ وانعدام امن الناقلات التجارية ولكن تواجد القوة البحرية بمعداتها وقواتها افشل جميع تلك الدسائس .



وقال الادميرال خانزادي: ان القوة البحرية للجيش بتواجدها اليوم في المياه الدولية ورفعها راية الجمهورية الاسلامية الايرانية في المياه البعيدة تعد اليد الطولى للبلاد امام تهديدات العدو، وينبغي على جميع الدول الطامعة في حدود ايران ان تعلم بان قواتنا المسلحة تقف امام اي وقاحة وبلطجة بعيون ثاقبة وايمان قلبي ومعدات حديثة.