الرئيس العراقي: حضور البابا القى لمسة سلام ومحبة

وقال صالح في تغريدة له بعد توديع البابا، ودعنا قداسة البابا فرنسيس، بعد ان حل ضيفاً عزيزاً لثلاثة ايام مضيئة في بغداد والنجف وأور ونينوى واربيل، واصفا الزيارة بانها تمثل رسالة تضامن انسانية كبيرة مع بلدنا الذي انهكته عقود من العنف والنزاعات.



من جهة اخرى، اشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام بإعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم 6 آذار، يوما وطنياً للتسامح والتعايش في العراق وذلك بمناسبة اللقاء التاريخي الذي جمع بين البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في مدينة النجف الاشرف .