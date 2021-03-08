قاليباف: علينا المضي إلى الأمام قدما في الحرب الاقتصادية

وقال قاليباف في تصريحه اليوم الاثنين خلال مراسم تشييع رفات الشهيد الطيار بيرجند بيك محمدي، احد شهداء مرحلة الدفاع المقدس، في مقر اركان القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية: اننا اليوم ومن اجل حل مشاكل المواطنين ينبغي علينا بذل جهود كجهود وجهاد الشهداء.



واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني على ان من مسؤوليتنا اليوم جميعا خاصة المسؤولين ان نحل مشاكل المواطنين ومعالجة الغلاء وقضايا الاقتصاد واضاف: ان الحرب اليوم حرب اقتصادية وينبغي علينا نحن المسؤولين ان ندرك بان السنن الالهية لا تتغير ان آمنا بان الباري تعالى معنا في الحرب الاقتصادية كما كنا نؤمن في مرحلة الدفاع المقدس، شريطة الا نتررد لحظة واحدة ونجاهد في هذا الطريق كما جاهد الشهيد بيك محمدي وسائر الشهداء والمقاتلين في مرحلة الدفاع المقدس ونمضي الى الامام قدما في الحرب الاقتصادية.