الشرطة العراقية تعثر على 4 أوكار وعبوتين ناسفتين في كركوك

وقالت قيادة الشرطة في بيان ،ان قوة مشتركة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية نفذت عملية امنية لتفتيش وتطهير منطقة (الرفيع) ضمن وادي زغيتون بكركوك، اسفرت عن العثور على 4 أوكار تحتوي بداخلها على مواد غذائية واواني طبخ وافرشة منام وعبوتين ناسفتين ودراجة نارية، وشريط سلاح احادية 12,7.



واضاف البيان انه تم تدمير الاوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل مفرزة متفجرات اللواء.



وبوقت سابق اليوم، تمكن جهاز المخابرات من اعتقال المسؤول السابق عن خلية الاعدامات بما يسمى بـ"ولاية الفلوجة" لجماعة "داعش" الوهابية"، جنوب بغداد.