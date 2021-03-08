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الاثنين 8 آذار 2021 ساعة 19:13

الادميرال خانزادي: انضمام اول حوامة محلية الصنع الى اسطول القوة البحرية

الادميرال خانزادي: انضمام اول حوامة محلية الصنع الى اسطول القوة البحرية
وفي تصريحه، اليوم الاثنين خلال اجتماع كبار قادة القوة البحرية، نوّه الادميرال خانزادي بجهود القوى الشبابية الايرانية ودورها الفاعل في بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي الشامل داخل البلاد.

واشار الى مناورات الامن البحري التي اجريت خلال الفترة الاخيرة بصورة مشتركة بين البحريتين الايرانية والروسية في منطقة شمال المحيط الهندي؛ مؤكدا ان صدى هذه المناورة كانت مثمرة و واعدة على الصعيدين الداخلي بما يشمل القوات المسلحة، والدولي ايضا.

واضاف : هذه المناورة المشتركة حملت رسالة من المحبة والسلام الى دول الجوار، وفي الوقت كانت رادعة للعدو من خلال استعراض بحري وامني لاقتدار دولتين مشاطئتين للمحيط الهندي، وبعيدا عن تدخل الاجانب والدول غير الاقليمية.

واعتبر الادميرال خانزادي، القوة البحرية للجيش الايراني انها بلغت مستوى مطلوبا من حيث مواكبة التقدم التكنولوجي في العالم؛ وقال : ان جميع الوحدات العائمة والغواصة التابعة للقوة البحرية، مزودة اليوم بصواريخ محلية الصنع؛ وقريبا سيتم تزويد كافة القطع البحرية العائمة لهذه القوة بصواريخ عمودية الاطلاق ايضا.

واضاف : ان بحرية الجيش الايراني تمتلك اضخم المصانع المعنية بانتاج وصيانة القطع البحرية العائمة والغواصة في البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 920376
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