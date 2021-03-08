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الاثنين 8 آذار 2021 ساعة 19:15

عون يطالب بقمع المخالفات سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية

عون يطالب بقمع المخالفات سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية
وقال عون اليوم الاثنين خلال الاجتماع الامني الاقتصادي المالي في بعبدا، الى أن ما يجري له انعكاسات خطرة على الامن الاجتماعي والامن الوطني، وهو يفرض اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين.

وتابع اذا كان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم بالتظاهر إلا أن اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى اعمالهم خصوصا بعد اسابيع من الاقفال العام، معتبرا ان ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظم يهدف الى ضرب الاستقرار، لذا على الاجهزة الامنية والعسكرية ان تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد.

ونبّه عون المواطنين الى خطورة الشعارات التي تمس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها"، مضيفا :" أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن اتراجع، وماضٍ في برنامجي الاصلاحي مهما بلغت الضغوط.

وقد عقد الإجتماع الأمني الاقتصادي المالي قبل الظهر اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الوزراء حسان دياب ووزراء الدفاع، المالية، الداخلية، والإقتصاد، وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء القطاعات المالية.
مصدر : وكالات
رقم : 920377
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