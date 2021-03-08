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الاثنين 8 آذار 2021 ساعة 19:19

الخارجية السودانية ترد على اعلان إثيوبيا بشأن ملء أحادي لسد النهضة

الخارجية السودانية ترد على اعلان إثيوبيا بشأن ملء أحادي لسد النهضة
وفي مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرتها اليوم الاثنين، قالت :”هذا حديث معلوم بالضرورة، بيد أن هذه المرة مختلفة، لأن البلدين جرّبا التخلي عن بعضهما، وجرّبا محاولات الهيمنة والتدخل في شؤون بعضهما، دون أن يفضي ذلك إلى النجاح في كلا البلدين”.

وفيما يتعلق بموضوع “سد النهضة” الإثيوبي، أعلنت اتفاق البلدين على قيادة الاتحاد الأفريقي للمباحثات.

وحول إعلان إثيوبيا أنها ستشرع في الملء الثاني لبحيرة السد في تموز/يوليو المقبل، قالت: “هذا وضع يعرضنا كلنا للخطر، لكن بالنسبة للسودان فالخطر قريب جداً. صحيح أن مصر تواجه تحديات في أمنها المائي، لكن السودان سيعطش مباشرة بعد الشروع في الملء، بما يهدد حياة 20 مليون سوداني”.

وأوضحت أن الخرطوم والقاهرة اتفقتا على تنسيق مواقفهما وعلى تحرك دبلوماسي موسع أفريقي لشرح خطورة الملء الأحادي للسد للقادة الأفارقة، ومخاطر التصرفات الفردية التي تقوم بها إثيوبيا. وتابعت: “في الوقت ذاته سيكون هناك تحرك مع المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة”. لكنها أضافت قائلة إن للبلدين خيارات أخرى – لم تكشف عنها – إذا أصرت إثيوبيا على الملء الأحادي.

من جهة أخرى، وصفت المهدي الوضع على الحدود السودانية – الإثيوبية بأنه على وضعه، ولم يشهد مستجدات جدية.

ووصفت العلاقة السودانية – الإثيوبية بأنها “استراتيجية”، وقالت إن السودان حريص جدا عليها، وبالتالي بعد إكماله لترسيم الحدود فهو منفتح لأي معادلة تعاون مشترك مع إثيوبيا.
مصدر : وكالات
رقم : 920379
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