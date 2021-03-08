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الاثنين 8 آذار 2021 ساعة 19:20

في يوم المرأة: 16 ألف أسيرة في سجون الاحتلال

في يوم المرأة: 16 ألف أسيرة في سجون الاحتلال
واوضح ابو بكر خلال حديث له"للرابعة ومعا" ضمن برنامج "طلة صباح" مع الاعلامي عادل اغريب، أنه دخل المعتقلات الاسرائيلية حوالي 16 ألف فلسطينية و يقبع حاليا في السجون ما يقارب 36 اسيرة منهن 8 أسيرات ربات بيوت وجدات.

وفيما يتعلق بأوضاع الاسيرات، اكد أبو بكر، أن الأسيرات يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل، وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقا احتجازهن في السجون.

وبين أن الأسيرات، يُعانين ظروفًا حياتية صعبة في سجن الدامون، منها: وجود كاميرات في ساحة الفورة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الغرف في فصل الشتاء ومرحاض خارج الغرف، اضافة لوجود كاميرات لمراقبة تحركاتهن مما يقلل من خصوصية الاسيرات.

وأضاف ابو بكر" للرابعة ومعا " ان المراة والفتاة الفلسطينية، كانت تتصدى كالرجال، لمحاولات الاحتلال مصادرة الاراضي ولها دور مميز جدا منذ وجود الاحتلال حتى يومنا هذا.

ولفت ابو بكر ان هيئة شؤون الاسرى والمحررين قامت باعداد رسائل عن اوضاع الاسيرات والاسرى الاشبال وتعميمها على الكثير من المؤسسات المحلية والخارجية وحقوق الانسان. مضيفاً:"ونحن بصدد تقديم ملفات لمحكمة الجنايات الدولية، وتم تقديم بعض الملفات في السابق لاسرى عانوا من التنكيل والاقتحام داخل المنازل وبحالات موثقة لدى الهيئة".

وقال ابو بكر"للرابعة ومعا" :"قمنا في هيئة الاسرى ومن خلال المحامين توثيق معلومات عن عمليات الاعتقال والتنكيل والاعتداء لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية ومن ضمنها عشرات الاطفال الذين كانوا ويعانوا من البرد القارص ويخلدون للنوم دون أغطية وغيرها من الملفات الاخرى.
رقم : 920380
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