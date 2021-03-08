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الاثنين 8 آذار 2021 ساعة 19:26

الباليستي اليمني يهز العمق السعودي من جديد

الباليستي اليمني يهز العمق السعودي من جديد
وبحسب مصدر ميداني فإن الهجمات قد شنتها القوات اليمنية باربعة عشر طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية،استهدفت شركة ارامكو في ميناء رأس تنورة واهدافا عسكرية اخرى بمنطقة الدمام.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة يحيى سريع:"تمكنت القوى الصاورخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية منها 10 طائرات مسيرة نوع صماد ثلاثة و صاروخ ذوالفقار استهدفت شركة ارامكو في ميناء رأس التنورة واهدافا عسكرية اخرى في منظقة الدمام في عملية توازن الردع السادسة."

واكد سريع ان الهجوم تم بواسطة عشرة طائرات مسيرة من نوع صماد ثلاثة وصاروخ من طراز ذوالفقار كما كشف عن استهداف مواقع عسكرية أخرى في عسير وجيزان بـ4 طائرات مسيرة من نوع قاصف 2k و7 صواريخ من نوع بدر وحققت الهجمات الاصابات بشكل دقيق.

و نقلت وسائل اعلام سعودية رسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة اعترفه بالهجمات على ارامكو وميناء رأس تنورة، الذي يعد من اكبر موانيء شحن البترول في العالم وقال ان الهجوم شن بطائرة مسيرة دون طيار، مضيفاً ان احدى ساحات الخزانات بالميناء في المنطقة الشرقية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، زاعما ان الطائرة كانت قادمة من جهة البحر، وكذلك تحدث عن شظايا صاروخ سقطت على مقربة من شركة ارامكو.

غير ان ما تناقلته وسائل التواصل من مشاهد ينفي دعات المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية رياض المالكي باعتراض الصواريخ البالستية و المسيرات في السماء، وتظهر المشاهد انفجار الصواريخ على الارض لا في السماء.

واكد شهود عيان سماع دوي انفجارات في مدينة الظهران شرقي السعودية.

وعلى الفور حذرت السفارة الامريكية في الرياض رعاياها، ودعتهم لأخذ إجراءات احترازية "بعد تقارير عن هجمات بالظهران والدمام والخبر" وفقا للبيان السفارة الذي نشر على وقع وزارة الخارجية الامريكية.

وكشفت حركة الطيران العالمي تعطل العديد من المطارات السعودية والغاء عشرات الرحلات الجوية والدولية بسبب اجواء الحرب الحقيقية التي تعيشها السعودية واستمرار سقوط الصواريخ وهجمات الطائرات المسيرة على مختلف المدن فيها.
رقم : 920384
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