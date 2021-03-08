الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 آذار 2021 ساعة 19:37

مباحثات لبنانية سورية لبحث عودة اللاجئين السوريين

مباحثات لبنانية سورية لبحث عودة اللاجئين السوريين
هذا وشدد وزير الداخلية السوري، محمد خالد الرحمون، على "استعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيلات لتأمين عودة اللاجئين إلى وطنهم، بدءا من استقبالهم في المراكز الحدودية، وتوفير وسائط نقل تقلهم، واستصدار الوثائق الشخصية لفاقديها من المراكز الحدودية، بغض النظر عن الإجراءات الموجودة بحقهم، وتسهيل تسجيل الأطفال المولودين خارج سوريا، وترك حرية الدخول أو العودة للمواطنين القادمين وبحقهم إجراءات معينة، وإعطاء المتخلفين عن خدمة العلم مهلة زمنية لمراجعة شعب تجنيدهم".

هذا والتقى رمزي المشرفية مع وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، بحضور نائب وزير الخارجية والمغتربين، بشار الجعفري، والسفير السوري لدى لبنان، علي عبد الكريم علي، ومسؤولين في الخارجية السورية والوفد اللبناني المرافق للوزير، حيث أكد المقداد أن "سوريا ترحب بعودة جميع النازحين إلى وطنهم، وأنها تقوم باتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات التي تساعد في تهيئة الظروف التي تضمن عودة آمنة وأوضاعا معيشية جيدة للعائدين".

كما لفت المقداد إلى أن "بعض الدول الغربية تتعامل مع هذا الملف بطريقة مسيسة، معتمدة على وسائل التضليل وتشويه الحقائق، والضغوط على الدول المستضيفة للنازحين"، مؤكدا أن "دمشق ستتواصل مع الدول الصديقة والحليفة للمساعدة والدعم في عودة النازحين إلى وطنهم".

وأكد الجانبان، اللبناني والسوري، خلال لقاء وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بنظيرته السورية، سلوى عبد الله، أهمية تأمين قاعدة بيانات للنازحين والمناطق التي نزحوا منها، للعمل على تهيئة البيئة الملائمة لعودتهم.

من جانبه، قال المشرفية إن "العمل جار في الوقت الحاضر لتذليل كل العقبات التي تعترض عودة النازحين السوريين"، لافتا إلى "نصب الجهود في إقناع المجتمع الغربي لمساعدة اللاجئين على العودة"، منوها باستعداد الحكومة السورية لإعادة مواطنيها.
مصدر : وكالات
رقم : 920388
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية
قاليباف: علينا المضي إلى الأمام قدما في الحرب الاقتصادية
قاليباف: علينا المضي إلى الأمام قدما في الحرب الاقتصادية
8 آذار 2021
ظريف: بايدن مازال يواصل سياسات ترامب في مجال الحظر
ظريف: بايدن مازال يواصل سياسات ترامب في مجال الحظر
8 آذار 2021
إيران: لا توجد اتصالات مع أمريكا بشأن النووي وغيره
إيران: لا توجد اتصالات مع أمريكا بشأن النووي وغيره
8 آذار 2021
إيران: مبدأ التفاوض مع أمريكا بالعودة المتزامنة للاتفاق النووي تم رفضه
إيران: مبدأ التفاوض مع أمريكا بالعودة المتزامنة للاتفاق النووي تم رفضه
8 آذار 2021
العميد حاتمي: تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة السيد الخامنئي
العميد حاتمي: تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة السيد الخامنئي
7 آذار 2021
روحاني: إحياء الاتفاق النووي مرتبط برفع العقوبات
روحاني: إحياء الاتفاق النووي مرتبط برفع العقوبات
7 آذار 2021
روحاني يحث الكاظمي بالإسراع في تسليم الأموال الإيرانية المحجوبة بالعراق
روحاني يحث الكاظمي بالإسراع في تسليم الأموال الإيرانية المحجوبة بالعراق
6 آذار 2021
المتحدث باسم ائتلاف النصر لـ"إسلام تايمز": زيارة البابا مهمة وتعكس أهمية العراق
المتحدث باسم ائتلاف النصر لـ"إسلام تايمز": زيارة البابا مهمة وتعكس أهمية العراق
المراسلة معصومة فروزان
6 آذار 2021
قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها
قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها
6 آذار 2021
السيد السيستاني يطرح قضية فلسطين مع البابا
السيد السيستاني يطرح قضية فلسطين مع البابا
6 آذار 2021
صورة الشخص الذي حاول اختطاف طائرة ركاب إيرانية
صورة الشخص الذي حاول اختطاف طائرة ركاب إيرانية
5 آذار 2021
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
5 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟