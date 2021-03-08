ما قاله البابا فرانسيس لامس نفوس العراقيين.. ماذا قال؟

العراق سيبقى دائما معي وفي قلبي، بهذه الكلمات القيّمة ودع بابا الفاتيكان فرانسيس العراق بعد اربعة أيام قضاها في كنف الله والعراقيين بكافة أطيافهم.



كلمات لم يطلقها البابا فرانسيس من فراغ بل جاءت نتيجة لما رأى من كرم وحسن ضيافة في بلاد الرافدين.. وإكراماً لهذه الشخصية الروحانية الكريمة اطلق العراقيون هاشتاغ #بابا_الفاتيكان موجهين من خلاله الشكر الى البابا الذي تحدى المخاطر وقدم إلى العراق ليرسم لوحة سلام جديدة، تُزّين واقع العراق الذي انهكته ويلات الحروب والارهاب التكفيري على مدى عقود.



المغردون اعتبروا كلمة البابا الأخيرة، رسالة إلى أصدقاء العراق وأعدائه، مفادها هو ان العراق باقياً مع البابا دائماً، أي أن البابا يتابع جوهر رسالة السلام التي اطلقها بمعية المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف من أرض العراق وباقياً على تواصل مع العراقيين حتى تحقيق الأهداف المرجوة لرسالة السلام.



مغردون آخرون أكدوا ان البابا فرانسيس والمرجع السيستاني اطلقا رسالة سلام لأنهم يوقنون ان العراق يستعيد عافيته بسلاح المودة والسلام، فإذا مد المسيحي والأطياف الأخرى يد السلام والوئام الى أخيهم المسلم حينئذ يستطيع العراقيون تعزيز الوحدة والسيادة وهزيمة الإرهاب التكفيري وطرد المحتل وانهاء سلطة الهيمنة الأجنبية في البلاد.



مغردون في السلطة الرابعة سلطوا الضوء على اللقاء التاريخي الذي جمع البابا فرانسيس بالمرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السيستاني وأكدوا ان اللقاء كان محطة بارزة، سلط فيها الجانبان الضوء على الظلم والفقر والاضطهاد الديني والحصار الاقتصادي وعمليات التهجير التي تعاني منها الشعوب، لاسيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وهذا ما يرحب به العراقيون الذين ينشدون الأمن والاستقرار في المنطقة ايضاً، معتبرين أمنهم واستقرارهم كفيل بأمن واستقرار المنطقة.



وفي لقاء صحفي على متن الطائرة التي اعادت بابا الفاتيكان الى روما اكد البابا أن اللقاء مع السيد علي السيستاني اراح نفسه واصفا المرجع الديني الاعلى في العراق بالرجل المتواضع والحكيم.