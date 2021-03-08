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الاثنين 8 آذار 2021 ساعة 19:46

استجواب جديد لرئيس الحكومة يعمق الأزمة السياسية بالكويت

استجواب جديد لرئيس الحكومة يعمق الأزمة السياسية بالكويت
وقدم النائبان المعارضان بدر الداهوم ومحمد المطير استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح يتهمان الحكومة فيه بالانتقائية في تطبيق القانون.

وتاتي هذه الخطوة بعد أن ذكرت صحف محلية أن وزارة الداخلية أحالت عشرات المواطنين، بينهم نحو خمسة عشر عضوا في البرلمان، إلى النيابة العامة لمخالفة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعقد المشهد السياسي وقد تعرقل جهود المصالحة بين الحكومة والمعارضة والمفاوضات التي بدأت للتو بهدف العفو عن معارضين سياسيين موجودين بالخارج.

وكانت الحكومة السابقة استقالت في يناير بعد أقل من شهر على تشكيلها بعد أن تقدم ثلاثة نواب معارضون باستجواب لرئيس الحكومة يتهمونه فيه بعدم التعاون مع البرلمان وينتقدون اختياره للوزراء وتصويت الحكومة مع رئيس البرلمان مرزوق الغانم في معركة انتخابات رئاسة المجلس.

وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي يجري حاليا فحوصا طبية “معتادة” في الولايات المتحدة، أصدر مرسوما بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير.

ورأى محللون في حينها أن هذه الفترة يمكن أن تمنح رئيس الوزراء فترة كافية لتشكيل حكومته دون ضغوط نيابية كما تمنحه فرصة للتوصل إلى حلول لأهم القضايا العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى رأسها قضية العفو عن معارضين كويتيين، وهي القضية التي مثلت لغما أفسد العلاقة بين المعارضة والحكومة لسنوات
مصدر : وكالات
رقم : 920393
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