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الاثنين 8 آذار 2021 ساعة 19:59

روحاني يدعو الى تعاون السلطات الثلاث لتقليل الضغوط الناجمة عن الحظر

روحاني يدعو الى تعاون السلطات الثلاث لتقليل الضغوط الناجمة عن الحظر
وفي تصريحه خلال اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي بمشاركة رؤساء السلطات الايرانية الثلاث، عصر اليوم الاثنين، قال الرئيس روحاني : ان العدو زعم باطلا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تسطيع الصمود اكثر من شهور قليلة امام حظره الجائر، لكن الشعب الايراني الابي استطاع من خلال مقاومته وصموده الى اعلى المستويات امام هذه الحرب الاقتصادية الشاملة، ان يسطّر ملحمة جديدة في سجله النضالي.

وشدد رئيس الجمهورية، ان اجتياز الحظر وتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي في ايران مرهون بالوحدة والتمساك الوطني.

واضاف، ان المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي من شانه ان يكون مصدر الانسجام والتمساك في مجال اتخاذ القرارات والاجراءات وتوظيف الطاقات المتاحة لحل المشاكل والمعضلات الاقتصادية الراهنة في البلاد.

واكد، انه "يمكن بفضل البنى التحتية الرصينة والطاقات الوطنية المتاحة وتعاون الشعب المستديم، العبور من هذه المعضلات وغيرها من المشاكل التي تواجهنا اليوم".  
رقم : 920396
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