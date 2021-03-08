الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 آذار 2021 ساعة 23:00

مطالبات دولية بإطلاق سراح 6 نشطاء بحرينيين

مطالبات دولية بإطلاق سراح 6 نشطاء بحرينيين
وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة معنية بالاعتقال التعسفي قد أقرت في نوفمبر، تشرين الثاني الماضي بأن ستة ناشطين بحرينيين تم اعتقالهم بطريقة تعسفية وانتزعت اعترافات منهم تحت التعذيب، إلى جانب ارتكاب مخالفات عديدة بحقهم من قبل السلطات في المملكة، التي تتعرض لانتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

والناشطون الستة هم: علي مهدي عبد الحسين محمد عليوي، وحسن أسد جاسم جاسم نصيف، وحبيب حسن حبيب يوسف، وعلي أحمد علي أحمد فخراوي، ومحمد أحمد علي أحمد فخراوي، ونوح عبدالله حسن احمد حسن العمروم.

وأقرت اللجنة أن هؤلا ء الناشطين تعرضوا للاعتقال بدون إذن قضائي وتم استخدام التعذيب بحقهم من قبل المسؤولين لانتزاع الاعترافات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وطالبت اللجنة حكومة البحرين باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع دون تأخير بما بتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. ويشمل ذلك “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن السجناء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز في سجن جو المركزي. كما حثت اللجنة حكومة البحرين على منحهم تعويضات.

الأمم المتحدة: تعرض الناشطون للاعتقال بدون إذن قضائي وتم استخدام التعذيب بحقهم من قبل المسؤولين لانتزاع الاعترافات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي

وتتراوح تواريخ اعتقال هؤلاء النشطاء من مايو/ أيار 2011 إلى سبتمبر/ أيلول 2015. وتشمل الانتهاكات بحقهم: اعتقالات بدون مذكرة، والإخفاء القسري، والتعذيب. كما تشمل أساليب التعذيب الأكثر شيوعا التي تم الإبلاغ عنها الضرب على جميع أنحاء الجسم، والحرمان من النوم، والاحتجاز في غرف باردة، وتهديد عائلاتهم. وكان اثنان من المتهمين قاصرين وقت القبض عليهم (علي مهدي عبد الحسين محمد عليوي وحسن أسد جاسم جاسم نصيف).

وأضاف فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، في مذكرته، أن المتهمين جميعا حُرموا من الاتصال بمحاميهم، وسُمح لهم بزيارات محدودة في فترات معينة. كما وجد الفريق نمطا ثابتا من السلوك من قبل السلطات البحرينية في عدم تقديم أوامر الاعتقال أو أسباب الاعتقال.

تشمل أساليب التعذيب بحق النشطاء المعتقلين الضرب، والحرمان من النوم، والاحتجاز في غرف باردة، وتهديد عائلاتهم

وأشار إلى تعرض الأفراد الستة جميعا للتعذيب وسوء المعاملة، مما أدى إلى انتزاع اعترافات بالإكراه في أربع حالات على الأقل.

وحث الفريق الأممي حكومة البحرين على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي من الحرية للأفراد الستة بهدف محاسبة الجناة.

والأسبوع الماضي، حثت 15 منظمة حقوقية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، على معالجة التدهور الخطير لحقوق الإنسان في البحرين من خلال تبني سياسة خارجية قائمة على هذا الملف، مشيرة إلى أن ازدراء الرئيس السابق دونالد ترامب لحقوق الإنسان شجع حكام البحرين على مهاجمة المجتمع المدني، وإعادة العمل بعقوبة الإعدام واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة.
مصدر : وكالات
رقم : 920426
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية
قاليباف: علينا المضي إلى الأمام قدما في الحرب الاقتصادية
قاليباف: علينا المضي إلى الأمام قدما في الحرب الاقتصادية
8 آذار 2021
ظريف: بايدن مازال يواصل سياسات ترامب في مجال الحظر
ظريف: بايدن مازال يواصل سياسات ترامب في مجال الحظر
8 آذار 2021
إيران: لا توجد اتصالات مع أمريكا بشأن النووي وغيره
إيران: لا توجد اتصالات مع أمريكا بشأن النووي وغيره
8 آذار 2021
إيران: مبدأ التفاوض مع أمريكا بالعودة المتزامنة للاتفاق النووي تم رفضه
إيران: مبدأ التفاوض مع أمريكا بالعودة المتزامنة للاتفاق النووي تم رفضه
8 آذار 2021
العميد حاتمي: تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة السيد الخامنئي
العميد حاتمي: تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة السيد الخامنئي
7 آذار 2021
روحاني: إحياء الاتفاق النووي مرتبط برفع العقوبات
روحاني: إحياء الاتفاق النووي مرتبط برفع العقوبات
7 آذار 2021
روحاني يحث الكاظمي بالإسراع في تسليم الأموال الإيرانية المحجوبة بالعراق
روحاني يحث الكاظمي بالإسراع في تسليم الأموال الإيرانية المحجوبة بالعراق
6 آذار 2021
المتحدث باسم ائتلاف النصر لـ"إسلام تايمز": زيارة البابا مهمة وتعكس أهمية العراق
المتحدث باسم ائتلاف النصر لـ"إسلام تايمز": زيارة البابا مهمة وتعكس أهمية العراق
المراسلة معصومة فروزان
6 آذار 2021
قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها
قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها
6 آذار 2021
السيد السيستاني يطرح قضية فلسطين مع البابا
السيد السيستاني يطرح قضية فلسطين مع البابا
6 آذار 2021
صورة الشخص الذي حاول اختطاف طائرة ركاب إيرانية
صورة الشخص الذي حاول اختطاف طائرة ركاب إيرانية
5 آذار 2021
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
5 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟