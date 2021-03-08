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الاثنين 8 آذار 2021 ساعة 23:04

صور جوية تظهر استهداف موقع عسكري في قاعدة الملك خالد الجوية

صور جوية تظهر استهداف موقع عسكري في قاعدة الملك خالد الجوية
وأظهرت صور جوية، أحد المواقع العسكرية الهامة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، قبل وبعد الإستهداف، خلال الأيام الماضية.

وبينت الصور الضرر البالغ في الموقع وتدميره بشكل شبه كلي وتسويته بالأرض.

وبحسب مراقبين فإن الصور أثبتت دقة وقوة رصد القوات اليمنية لأهدافها، فضلاً عن زيف إدعاءات العدوان بإستهداف الأحياء المدنية.

توازن الردع السادسة وعمليات مستمرة

وكانت القوات اليمنية قد اعلنت مساء أمس الأحد عن عملية توازن الردع السادسة، استهدفت مقر شركة أرامكو في ميناء راس التنورة النفطي شرق السعودية وقصف جوي وصاروخي لأهداف سعودية اقتصادية وعسكرية.

وارتفعت بذلك عدد الضربات بقرابة 39 طائرة مسيَّرة و10 صواريخ بالستية (أحدها مجنح) أطلقت منذ العاشر من فبراير الفائت حتى الآن، على عشرات الأهداف العسكرية والحيوية والاقتصادية في مناطقَ متفرقة داخل العمق السعودي، بينها العاصمة الرياض.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن هذه العمليات تأتي في إطارِ حق الرد الطبيعيِّ والمشروعِ على تصعيد العدوانِ وحصاره الشاملِ، متوعدةً “النظامَ السعوديَّ” بعملياتٍ موجعةٍ ومؤلمةٍ طالما استمرَّ في عُدوانهِ وحصاره.



 
مصدر : وكالات
رقم : 920428
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