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الثلاثاء 9 آذار 2021 ساعة 09:30

استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ يمني جديد

استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ يمني جديد
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن استهداف هدف عسكري حساس في مطار ابها الدولي مؤكدا ان عملية الاستهداف تمت بواسطة صاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه.

واضاف سريع ان الصاروخ أصاب هدفه في مطار أبها الدولي بدقة عالية. وان عملية القصف تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني.

العملية الجديدة، اتت، اثر عمليات نوعية نوعية هزت العمق السعودي ووصلت الى ميناء رأس تنورة وشركة ارامكو في الظهران شرق المملكة على بعد نحو الف ومئتي كلم عن اليمن، دون ان تتمكن منظومات الرصد الامريكية المتطورة المزروعة في السعودية من كشفها.

واشنطن سارعت الى ادانة العمليات، ودعت صنعاء الى التوقف تماما عن الهجمات والبدء في التفاوض للتسوية السياسية، وسبقها في الرد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، فدعاها الى التخلي عن عنصريتها واستكبارها وانْ تتجه نحو السلام، واكد ان إيجاد سلام حقيقي في اليمن مرهون برفع الحصار ووقف العدوان، معتبرا إن استمرار السعودية في العدوان على بلاده هو نهاية للحكم السعودي.
مصدر : المسيرة
رقم : 920466
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