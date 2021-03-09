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الثلاثاء 9 آذار 2021 ساعة 10:00

موسكو: على واشنطن انهاء سياسة الضغوط القصوى ضد طهران

موسكو: على واشنطن انهاء سياسة الضغوط القصوى ضد طهران
واشار اوليانوف ،في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي أمس تويتر الاثنين، الى الرسائل التي توجهها اميركا بمضمون الاستعداد للتفاوض من اجل احياء الاتفاق النووي وكتب: يمكن الترحيب فقط بهذا الاجراء. حان الوقت لانهاء سياسة الضغوط القصوى العبثية ضد ايران وتوفير الظروف للانشطة المناسبة للصفقة النووية كجزء مهم لنظام عدم انتشار الاسلحة النووية.

وكان اوليانوف قد كتب في تغريدة اخرى له يوم السبت: انه ينبغي في الوقت الحاضر تركيز الجهود الدبلوماسية والاجراءات لاحياء الاتفاق النووي بصورة كاملة.

واضاف اوليانوف: يجب التوجه نحو المشاورات المباشرة غير الرسمية في اطار جميع المشاركين في الصفقة النووية (الاتفاق النووي) ومن ضمنهم ايران واميركا.
مصدر : وكالات
رقم : 920472
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