المقاومة اللبنانية تتصدّى لمسيّرتين معاديتين

وأصدر الإعلام الحربي التابع للمقاومة اللبنانية بياناً منتصف الليلة جاء فيه:

أقدمت مسيّرة (درون) معادية حوالي الساعة 10:40 من ليل الإثنين على خرق الأجواء اللبنانية في أجواء منطقة خربة شعيب في خراج بلدة بليدا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، فتم التصدي لها بالأسلحة المناسبة، وبعدها قام العدو الإسرائيلي بإطلاق عدد من القنابل المضيئة في أجواء المنطقة. وكانت مسيّرة (درون) معادية قد أقدمت أيضاً عند الساعة 3:30 عصر الإثنين على خرق الأجواء اللبنانية في نفس المنطقة وتم التصدي لها بالأسلحة المناسبة وإجبارها على الانكفاء إلى داخل الأراضي المحتلة.