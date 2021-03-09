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الثلاثاء 9 آذار 2021 ساعة 12:14

إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا

إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا
وأوضح ربيعي في مؤتمر صحافي، إن "على واشنطن أن تتخذ الخطوة الأولى في العودة للاتفاق النووي ولا خيار أمامها غير العودة وعدم تعقيد مسار الدبلوماسية في هذا الصدد".

وأضاف "أبقينا مسار الدبلوماسية مفتوحاً وواشنطن هي من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى، ونوصي حكام البيت الأبيض بالعودة الى الاتفاق النووي من دون شروط مسبقة".

واعتبر المتحدث باسم الحكوم الإيرانية إن "الأيام الأخيرة كانت مهمة لسياسة إيران الخارجية فيما يتعلق بالاتفاق النووي"، لافتاً إلى أن "موضوع الاتفاق النووي في صلب اهتمامات الرئيس روحاني خلال تواصله مع مسؤولين في مختلف دول العالم".

وتابع: "يجب أن أذكر حكام البيت الأبيض أنه في السنوات الأربع الماضية أبقينا طريق الدبلوماسية مفتوحًا وهم الذين يجب أن يعودوا إلى المفاوضات غير المشروطة وليس نحن".
وفيما يتعلق بتبادل السجناءبين طهران وواشنطن، قال علي ربيعي "مستعدون لتبادل كل السجناء بين إيران والولايات المتحدة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال أمس خلال مؤتمر صحفي، إن "صبرنا ليس بلا حدود فيما يخص إيران ونتشاور في هذا الشأن مع الكونغرس وحلفائنا وشركائنا"، مضيفاً "عرضنا التفاوض مع إيران في إطار مجموعة 5+1 وفقا للخطة الأوروبية ونتمنى رداً إيجابياً".

 
مصدر : وكالات
رقم : 920501
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