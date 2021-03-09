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الثلاثاء 9 آذار 2021 ساعة 13:20

سوريا.. خبر هام للاطباء المكلفين باداء الخدمة العسكرية

سوريا.. خبر هام للاطباء المكلفين باداء الخدمة العسكرية
وقال عامر إن إدارة الخدمات تعهدت بتطبيق المادة السابعة من قرار الهيئة السورية للاختصاصات الطبية الخاص بسنة الامتياز والتي تنص على اعتبار السنة الميلادية الأولى في الخدمة الإلزامية معادلة لسنة الامتياز.

ووفق الكتاب الموجه لنقابة الأطباء فإنه وعند التحاق الطبيب بالخدمة الإلزامية وبناء على كتاب تأكيد من إدارة الخدمات الطبية للهيئة السورية للاختصاصات الطبية بالتحاق الطبيب يسلم شهادة الاختصاص مباشرة.

نقيب الأطباء وصف القرار بالخطوة الإيجابية موضحاً أن الخدمة ستكون ضمن المشافي التابعة لوزارة الدفاع وكل طبيب في محافظته أو أقرب مشفى لمكان سكنه.

وكانت الهيئة السورية للاختصاصات الطبية أصدرت في تموز عام 2018 قراراً تنظيمياً ينص على إضافة سنة ميلادية على سنوات التدريب ويجدد العقد بعد النجاح بالاختبار النهائي وتسمى هذه السنة سنة امتياز.
مصدر : وكالات
رقم : 920515
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