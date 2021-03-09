الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 آذار 2021 ساعة 13:47

محافظ مأرب يعترف بتفوق الجيش واللجان الشعبية

محافظ مأرب يعترف بتفوق الجيش واللجان الشعبية
وفي تصريح له أوضح العرادة أنه لولا طائرات التحالف لكان الأمر مختلفاً فقد أحدثت فارقاً في المعارك بعد تفوق الجيش واللجان الشعبية، مشيراً إلى أن "السعودية سحبت قواتها من مأرب كما سحبت الإمارات منظومة الدفاع الجوية".

واعترف العرادة بتفوق قوات الجيش واللجان الشعبية وقدراتهم، قائلا إنهم يهاجمون مدينة مأرب من ثلاثة محاور أساسية.

واضاف العرادة ان تحالف العدوان سحب المنظومات الدفاعية، وهو ما جعل قوات الجيش واللجان الشعبية تستخدم صواريخها وطائراتها المسيرة.

كما اعترف العرادة أن قوات المرتزقة منيت بخسائر كبيرة، معلنا أن عدد القتلى يصل إلى 18 ألف، أما الجرحى فهم بين 40-50 ألف وباجمالي 68الف مابين صريع وجريح.

وأعرب العرادة عن أمله في أن يكون هناك صفقة لإيقاف الحرب في مأرب.

ويرى ناشطون أن تصريحات العرادة، بمثابة إخلاء للعهدة ووضع الابواق وخونة اليمن وتحالف العدوان أمام الأمر الواقع وتقبل واقع تحرير مـأرب في قادم الايام .
مصدر : وكالات
رقم : 920525
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية
قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية
تخفيض المساعدات البريطانية للیمن ..‘‘خيانة عظمى‘‘
تخفيض المساعدات البريطانية للیمن ..‘‘خيانة عظمى‘‘
9 آذار 2021
من المسؤول عن تردي الأوضاع في لبنان؟
من المسؤول عن تردي الأوضاع في لبنان؟
9 آذار 2021
إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا
إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا
9 آذار 2021
استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ يمني جديد
استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ يمني جديد
9 آذار 2021
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية
8 آذار 2021
قاليباف: علينا المضي إلى الأمام قدما في الحرب الاقتصادية
قاليباف: علينا المضي إلى الأمام قدما في الحرب الاقتصادية
8 آذار 2021
ظريف: بايدن مازال يواصل سياسات ترامب في مجال الحظر
ظريف: بايدن مازال يواصل سياسات ترامب في مجال الحظر
8 آذار 2021
إيران: لا توجد اتصالات مع أمريكا بشأن النووي وغيره
إيران: لا توجد اتصالات مع أمريكا بشأن النووي وغيره
8 آذار 2021
إيران: مبدأ التفاوض مع أمريكا بالعودة المتزامنة للاتفاق النووي تم رفضه
إيران: مبدأ التفاوض مع أمريكا بالعودة المتزامنة للاتفاق النووي تم رفضه
8 آذار 2021
العميد حاتمي: تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة السيد الخامنئي
العميد حاتمي: تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة السيد الخامنئي
7 آذار 2021
روحاني: إحياء الاتفاق النووي مرتبط برفع العقوبات
روحاني: إحياء الاتفاق النووي مرتبط برفع العقوبات
7 آذار 2021
روحاني يحث الكاظمي بالإسراع في تسليم الأموال الإيرانية المحجوبة بالعراق
روحاني يحث الكاظمي بالإسراع في تسليم الأموال الإيرانية المحجوبة بالعراق
6 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟