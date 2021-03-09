روحاني: الطريقة الوحيدة للتقارب بين الشعوب هي العودة إلى الثقافة

وبدأ مؤتمر جندي شابور الدولي الثالث أعماله ،اليوم الثلاثاء، بقراءة رسالة روحاني في وزارة العلوم.



وأعرب روحاني في الرسالة عن خالص امتنانه وتقديره للمشاركين المحليين والأجانب في الاجتماع الافتراضي،في الذكري السنوية الـ 1750 لتاسيس جامعة جندي شابور كأقدم جامعة في العالم.



وقال الرئيس الايراني: أعتقد أن الطريقة الدائمة الوحيدة للتقارب بين الشعوب هي العودة إلى المصادر النقية والنقية للمعرفة والثقافة بطريقة الايرانيين القدماء من خلال تأسيس أقدم جامعة في العالم التي احتضنت ممثلي جميع الحضارات القديمة في العالم من اليونان وروما إلى الهند والصين ومصر.



واشاد روحاني بحضور الدكتورة أودري أزوله في إدارة منظمة اليونسكو العالمية في المؤتمر ، معربا عن امله بأن يتم توفير منصة جيدة لإحياء جامعة جندي شابور، لأن هذا التراث يتعلق للبشرية وعلينا جميعاً أن نحميها.