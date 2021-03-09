الحكيم: المحاولات الإرهابية اليائسة لا تؤثر على ارادة زائري الامام الكاظم (ع)

وقال السيد عمار الحكيم في تغريدة على تويتر: "إن مساعي الإرهاب في إنعاش الفرقة والفتنة الخائبة التي أعلن شعب العراق منذ سنوات موتها واندثارها الى غير رجعة اوهن من أن تنال من عزيمة الزائرين المتوجهين الى مرقد كاظم الغيظ (ع).



وأضاف الحكيم: "نستنكر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الزوار الكرام سائلين العلي القدير أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويجنب أبناء شعبنا شر البلاء والوباء".



وأعلنت خلية الاعلام الأمني العراقي ،اليوم الثلاثاء، عن إستشهاد إمرأة وإصابة ثمانية أشخاص نتيجة انفجار رمانة يدوية أمس في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد.



وأشارت الى ان قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام.