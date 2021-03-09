توجيهات جديدة للقوات الامنية اللبنانية

وأفاد مصدر ان الرئيس اللبناني ميشل عون أکد خلال الاجتماع الامني المالي الاقتصادي الذي انعقد يوم الاثنين في قصر بعبدا، وجود مؤامرة لحرف للاحتجاجات المطلبية نحو الفوضی لرکوب هذه الموجة واخذ البلاد الی امور لايريدها اللبنانيون.



وأوضح ان اکثر الطرقات في العاصمة بيروت سالکة باستثناء مستديرة الکولا الذي عمد بعض الشبان الی احراق الاطارات هناک وتباشر القوات الامنية بازالتها عن الطرقات.



وبيّن ان القوات الامنية تقوم باستيعاب ما يحدث بالشارع وتحاول منع قطع الطرقات، فهناک من يحرق اطارات في الطرقات وترک المنطقة وتتعامل القوی الامنية وعناصر البلدية بازالة هذه الاطارات.