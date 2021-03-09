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الثلاثاء 9 آذار 2021 ساعة 15:01
جيش الإحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يتخطى السياج جنوب لبنان
وبحسب المصادر اللبنانية، قاموا الجنود بعملية تمركز ومسح للمنطقة، ومدوا الاسلاك المعدنية حول الشريط، بمراقبة من قوات اليونيفيل وانتشار واستنفار كبير للجيش اللبناني من الجهة اللبنانية.
مصدر :
وكالات
رقم :
920539
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