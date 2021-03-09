جيش الإحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يتخطى السياج جنوب لبنان

اسلام تايمز (لبنان) - تخطى جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي ،صباح اليوم الثلاثاء، السياج التقني في المنطقة المتنازع عليها في خلة المحافر عديسة جنوب لبنان بحماية دبابتي ميركافا وجرافة وكاسحة ألغام.