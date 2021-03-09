الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 آذار 2021 ساعة 15:18

قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية

قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية
واضاف آية الله خامنئي خلال رسالة بمؤتمر "جيش الملائكة صناع التاريخ" الوطني، الخاص بتكريم الشهيدات والمناضلات والمحررات: ان المجاهدات، والشجاعات والمضحيات من أرفع قمم إنجازات الثورة الإسلامية.

وتلا الرسالة ممثل قائد الثورة الاسلامية حجة الاسلام والمسلمين يوسف علي شكري في مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين في المؤسسة.

وقال قائد الثورة في رسالته : إن الشهيدات والمناضلات والمحررات يمثلن أحد أعلى قمم مفاخر الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية، ولقد مهدت قوة الإيمان الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية وخلقت مشاهد رائعة وفريدة من نوعها لوجودها الشجاع والتضحية بالنفس والمبتكرة في المجالات الصعبة. بدءا من مظاهرات أيام الثورة المبهجة وفترة الدفاع المقدس التي لا تُنسى، ومرورا ببطولاتهن في صفوف المعارك ووصولا إلى انقطاعهن عن أولادهن وأزواجهن وإرسالهم إلى طليعة الخطر وكذلك تقديمهن الخدمات خلف الجبهات.

وتابع سماحته: ذلك فضلا عن حضورهن في مقدمة ساحات العلوم والبحوث والتكنولوجيا والتألق في الأدب وفي المجالات الاجتماعية والسياسية والقيادية، وأخيراً التضحية في مجال الصحة وإسداء الخدمة للمرضى في الاختبار عالي الخطورة الأخير (أزمة كورونا)، كلها من مؤشرات النهضة الروحية للمرأة الإيرانية التي ظهرت بفضل النظام الإسلامي والدروس والقيم الإسلامية.

واردف اية الله خامنئي قائلا: لا شك أن الشهيدات والمناضلات والنساء الأحرار الذين يقدر عددهم بسبعة عشر ألفًا هم في قمة هذه المفاخر، وعلى الرغم من ثقافة الفساد والانحلال الغربي التي فرضت على كثير من النساء في العهد البهلوي الطاغوتي، استطاعت المرأة الإيرانية الاقتراب من شرف الإسلام ونقاوته المنشودة، وهذا شرف عظيم.
رقم : 920542
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية
قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية
تخفيض المساعدات البريطانية للیمن ..‘‘خيانة عظمى‘‘
تخفيض المساعدات البريطانية للیمن ..‘‘خيانة عظمى‘‘
9 آذار 2021
من المسؤول عن تردي الأوضاع في لبنان؟
من المسؤول عن تردي الأوضاع في لبنان؟
9 آذار 2021
إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا
إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا
9 آذار 2021
استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ يمني جديد
استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ يمني جديد
9 آذار 2021
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية
8 آذار 2021
قاليباف: علينا المضي إلى الأمام قدما في الحرب الاقتصادية
قاليباف: علينا المضي إلى الأمام قدما في الحرب الاقتصادية
8 آذار 2021
ظريف: بايدن مازال يواصل سياسات ترامب في مجال الحظر
ظريف: بايدن مازال يواصل سياسات ترامب في مجال الحظر
8 آذار 2021
إيران: لا توجد اتصالات مع أمريكا بشأن النووي وغيره
إيران: لا توجد اتصالات مع أمريكا بشأن النووي وغيره
8 آذار 2021
إيران: مبدأ التفاوض مع أمريكا بالعودة المتزامنة للاتفاق النووي تم رفضه
إيران: مبدأ التفاوض مع أمريكا بالعودة المتزامنة للاتفاق النووي تم رفضه
8 آذار 2021
العميد حاتمي: تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة السيد الخامنئي
العميد حاتمي: تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة السيد الخامنئي
7 آذار 2021
روحاني: إحياء الاتفاق النووي مرتبط برفع العقوبات
روحاني: إحياء الاتفاق النووي مرتبط برفع العقوبات
7 آذار 2021
روحاني يحث الكاظمي بالإسراع في تسليم الأموال الإيرانية المحجوبة بالعراق
روحاني يحث الكاظمي بالإسراع في تسليم الأموال الإيرانية المحجوبة بالعراق
6 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟