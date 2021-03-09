وقال بابا الفاتيكان، واصفاً السيد السيستاني، إنه "رجل الله العظيم الحكيم، كان من الجيد لمقابلته".



وأضاف "‏شعرت بالفخر فهو رجل لم يقف أبدا لتحية شخص ما، ووقف معي مرتين"، مؤكداً "هو رجل متواضع وحكيم وكان الاجتماع معه جيدا".