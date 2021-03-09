الرئيس العراقي: لا تطبيع مع إسرائيل

العراق (إسلام تايمز) - نفت رئاسة الجمهورية العراقية، يوم الثلاثاء، تصريحا منسوبا لرئيس الجمهورية برهم صالح بشأن وجود نية لدى الحكومة العراقية في التطبيع مع الكيان الصهيوني.