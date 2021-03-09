الأزمات النفسية تعصف بالمجندين الجدد في جيش الاحتلال

ونقل موقع “WALLA” الإخباريّ-العبريّ، عن مصادر طبية في جيش الاحتلال الإسرائيليّ قولها إنّها تخشى من أنْ يتسبّب “الروتين الوبائي بزيادة الوزن وبحدوث مشاكل عقلية وضعف في البصر لدى العسكريين والمرشحين للخدمة الأمنية”.



وذكر الموقع أنّه من المرجّح أنْ يبدأ جيش الاحتلال قريبًا بدراسة للبحث في عواقب الوباء مع التركيز على زيادة وزن الجنود، موضحًا أنه “من بين أشياء أخرى سيجري دراستها، فحص ما إذا كان لدى المجندين الجدد مؤشر كتلة الجسم (مؤشر يفحص ما إذا كان الشخص يتمتع بوزن طبيعي بالنسبة إلى الجنس والعمر والطول) أعلى من دورة التوظيف المقابلة في العام الماضي، بالإضافة إلى فحص نظر المجندين أيضًا”.



والى جانب الصحة الجسدية، قالت مصادر طبية للموقع إنه “في دورات التجنيد الأخيرة لم يسجّل ارتفاع في طلب فحص الصحة النفسية مقارنة بالدورات السابقة”، مشيرًا إلى أنّ “التقدير يؤكد أن هناك تزايدًا لأعداد هذه التقارير في الدورات المقبلة”.



كذلك أوضح مصدر طبي في جيش الاحتلال للموقع أننا “نقوم بالكثير من النشاطات الثقافية للقادة على سبيل المثال في التعب الوبائي”، مشيرا إلى أن “الهدف هو السماح بالتعبير عن الحوار العاطفي.. لقد عانى البعض من خسارة في الأسرة وهذه ليست فترة عادية، ندرب القادة على كيف وعن ماذا نبحث”.



وتابع المصدر أن “هناك حالات متفرقة لضبّاط التجنيد أبلغوا عن مشاكل بسبب فقدان أحد أفراد الأسرة، أو نتيجة مرض “كورونا” والشفاء منه”، على حدّ قول المصدر الذي وصفه الموقع بالرفيع بالمؤسسة الأمنيّة.



وبحسب مصادر الموقع، أشارت الدراسات إلى أنه في أوقات الأزمات والكوارث يكون هناك انخفاض في الانتحار، لكن الوضع قد ينقلب مع الخروج من الأزمة.



كما ذكر الموقع أنه “في عام 2020، جرى عقد حوالي 15000 لقاء مع مسؤولي الصحة النفسية داخل الجيش، على غرار ما حدث قبل عام”، مضيفا أنه يجري “الحفاظ على الرقم بفضل استخدام الخدمات الطبية عن بعد، والتي تشمل مكالمات الفيديو أو المكالمات الهاتفية”.



وأفاد الموقع أن جيش الاحتلال سيُواصِل وفقًا لتوجيهات السلاح الطبي تقديم الطبابة عن بُعد من بين أمور أخرى، على خلفية الخوف من تفاقم حالة المرضى النفسيين بعد “كورونا”.