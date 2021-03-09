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الثلاثاء 9 آذار 2021 ساعة 21:04

الأبعاد الاستراتيجية للعمليات اليمنية في العمق السعودي

الأبعاد الاستراتيجية للعمليات اليمنية في العمق السعودي
ويقول مسؤولون في حركة أنصارالله ان عمليات القوات اليمنية تحمل رسائل السلام والإستقرار رغم قساوتها لأنها تأتي في إطار الرد على العدوان والحصار الجائر على اليمن الذي يستهدف كل ما له صلة بالإنسان اليمني.

واكد المسؤولون انه لا يستطيع اي شيء ان يردع العدوان الا العمليات العسكرية والتجربة اثبتت ذلك حيث في الماضي كان طيران العدوان يشن اكثر من 300 غارة في انحاء الأراضي اليمنية لكن اليوم بفضل هذه العمليات التي تتم من خلال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بكل اصنافها ومدياتها تراجع العدوان في غاراته ضد الشعب اليمني.

وفي سياق متصل يقول خبراء في الشأن اليمني أن سلاح الردع اليمني اثبت جدارته في الميدان وفي مسرح العمليات العسكرية بالنسبة للسعودية حيث العمليات العسكرية تكبح الجناح النظام السعودي خاصة في استهداف المدنيين بأساليب تشبه اساليب داعش والقاعدة.

من جهة اخرى يرى محللون سياسيون أن البعد الإستراتيجي الأهم لعملية توازن الردع السادسة هو وقف العدوان والذي تؤكده القوات المسلحة اليمنية بعد تنفيذ اي عملية في العمق السعودي.

ويشدد إعلاميون يمنيون على أن تحالف العدوان السعودي - الإماراتي الذي استهدف اليمن هو الذي اخل بموازين الأمن في المنطقة ولذلك اختلت المعادلة الأمنية في المنطقة برمتها واصبحت المنطقة العربية عبارة عن قنبلة من النار سوف تنفجر لتحرق من عليها مشيراً الى أن السعودية والإمارات هم الذين يتضررون لأنهم دول نفطية تسعى لإيجاد طفرة عمرانية في بلادها وهذه الطفرة ستتبخر وبدأت تتبخر بالفعل في ظل هذه الخسائر التي تعانيها جراء العدوان.

ويؤكد إعلاميون يمنيون ان الضربات العسكرية اليمنية تضعف هيبة السعودية ومكانتها السياسية والإقتصادية وتقضي على كل أحلامها التي اعلن عنها ولي العهد السعودي في رؤية 2030.

كما يكشف مسؤولون في الحراك الجنوبي عن وجود تصعيد لمقاومة العدوان وانتفاضة في الجنوب اليمني على مستوى محافظة عدن جنوب اليمن.

ويؤكد مسؤولون في الحراك الجنوبي وجود رد على العدوان بتغيير موازنة الردع وضرب عصب الإقتصاد السعودي وعصب شركة آرامكو التي تمول الحرب على اليمن.

ويضيف مسؤولون في الحراك الجنوبي بأن قيام أنصارالله بضرب العمق السعودي في سياق مواجهة الإحتلال السعودي - الإماراتي يعطي دافعا قويا لأبناء جنوب اليمن بالتصعيد على الأرض لمواجهة الإحتلال السعودي - الإماراتي جنوب اليمن مشيرين الى أن هناك حراكاً ثورياً تصعيدياً من أجل طرد قوات الإحتلال الإماراتي السعودي.

ويشدد مسؤولون في الحراك الجنوبي اليمني بأن انتصارات الجيش اليمني واللجان الشعبية تعطي معنوية كبيرة لأبناء جنوب اليمن الذين هم شركاء لأنصارالله في مقاومة العدوان وطرد الإحتلال الإماراتي - السعودي.
رقم : 920570
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