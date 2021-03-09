تسجيل 59 وفاة و7072 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

وحسب وزارة الصحة فإن إجمالي عدد حالات الإصابات في المملكة ارتفع إلى 442,202 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 61,678 حالة كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5046 حالة.



وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 377 حالة، فيما غادرت 316 حالة وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2251 حالة.



وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 4024 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 375,478 حالة.



ودعت وزارة الصحة الأردنية "الجميع إلى الالتزام بأوامر الدفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصا ارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم".