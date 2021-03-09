الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 آذار 2021 ساعة 21:19

تسجيل 59 وفاة و7072 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

تسجيل 59 وفاة و7072 إصابة جديدة بكورونا في الأردن
وحسب وزارة الصحة فإن إجمالي عدد حالات الإصابات في المملكة ارتفع إلى 442,202 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 61,678 حالة كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5046 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 377 حالة، فيما غادرت 316 حالة وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2251 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 4024 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 375,478 حالة.

ودعت وزارة الصحة الأردنية "الجميع إلى الالتزام بأوامر الدفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصا ارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم".
رقم : 920572
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
زوجة أقدم أسير فلسطيني: نطالب بالوقوف بوجه ظلم أمريكا وعنصرية الصهاينة
زوجة أقدم أسير فلسطيني: نطالب بالوقوف بوجه ظلم أمريكا وعنصرية الصهاينة
الرئيس العراقي: لا تطبيع مع إسرائيل
الرئيس العراقي: لا تطبيع مع إسرائيل
9 آذار 2021
قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية
قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية
9 آذار 2021
تخفيض المساعدات البريطانية للیمن ..‘‘خيانة عظمى‘‘
تخفيض المساعدات البريطانية للیمن ..‘‘خيانة عظمى‘‘
9 آذار 2021
من المسؤول عن تردي الأوضاع في لبنان؟
من المسؤول عن تردي الأوضاع في لبنان؟
9 آذار 2021
إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا
إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا
9 آذار 2021
استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ يمني جديد
استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ يمني جديد
9 آذار 2021
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية
8 آذار 2021
قاليباف: علينا المضي إلى الأمام قدما في الحرب الاقتصادية
قاليباف: علينا المضي إلى الأمام قدما في الحرب الاقتصادية
8 آذار 2021
ظريف: بايدن مازال يواصل سياسات ترامب في مجال الحظر
ظريف: بايدن مازال يواصل سياسات ترامب في مجال الحظر
8 آذار 2021
إيران: لا توجد اتصالات مع أمريكا بشأن النووي وغيره
إيران: لا توجد اتصالات مع أمريكا بشأن النووي وغيره
8 آذار 2021
إيران: مبدأ التفاوض مع أمريكا بالعودة المتزامنة للاتفاق النووي تم رفضه
إيران: مبدأ التفاوض مع أمريكا بالعودة المتزامنة للاتفاق النووي تم رفضه
8 آذار 2021
العميد حاتمي: تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة السيد الخامنئي
العميد حاتمي: تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة السيد الخامنئي
7 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية
امريكا في مواجهة سيل الهجمات العراقية الجديدة.. الأسباب والتداعيات
آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟