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الثلاثاء 9 آذار 2021 ساعة 21:21

انتخاب نزار عوض الله قائدًا لحماس في غزّة خلفًا للسنوار

انتخاب نزار عوض الله قائدًا لحماس في غزّة خلفًا للسنوار
وأكدت قناة الميادين، مساء اليوم الثلاثاء، انتخاب نزار عوض الله قائدًا لحماس في غزة خلفًا ليحيى السنوار.

بدوره، كشف مصدر في "حماس" لموقع " القدس "، إنّ نتائج الانتخابات التي جرت اليوم لتحديد رئيس المكتب السياسي بقطاع غزّة أفرزت القيادي عوض الله لرئاسته.

وبيّن المصدر أنّ الانتخابات الكاملة للحركة في الداخل والخارج ستنتهي خلال الأيام المقبلة، لإفراز النتائج المتعلقة برئاسة المكتب السياسي العام، ومجلس الشورى.

يُذكر أنّ عوض الله كان من بين أربع قيادات ينافسون السنوار على قيادة الحركة بغزة، وهم: محمود الزهار، وزياد الظاظا، وفتحي حماد.

وشغل القائد الجديد لحركة حماس في غزّة نزار عوض الله منصب رئيس مجلس شورى في الحركة في وقتٍ سابق.

وتعود جذور عوض الله (63 عامًا) إلى قرية حمامة قرب عسقلان، وكان مقربًا من مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين لكنه قليل الظهور على المنصات الإعلاميّة.
رقم : 920573
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