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الثلاثاء 9 آذار 2021 ساعة 21:41

فشل الاعلام السعودي في منع الخطوات الاخيرة من تحرير مأرب

فشل الاعلام السعودي في منع الخطوات الاخيرة من تحرير مأرب
وفيما يصف مصدر عسكري، الوضع الذي تواجهه مرتزقة السعودية بحمام دم حقيقي، يحاول الاعلام السعودي، ترسيم انتصارات مزيفة ووهمية للمرتزقة.

في حين أكد الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي اللواء محمد قبيبان ان مأرب أصبحت تحت ضغط الجيش واللجان الشعبية وهنالك قتال عسكري ميداني وقوی التحالف والمرتزقة وكل الامكانيات العسكرية السعودية لا تستطيع ان تعمل شئ بهذه المنطقة المفتوحة، معتبراً ذلك بأنه تفوق للقوات اليمنية التي تكاد ان تسيطر علی مأرب.

هذا وواكبت عملية تحرير مأرب، عمليات صاروخية ومسيرة استهدفت العمق السعودي تحت عناوين توازن الردع 5 و6.

واعترف الاعلام السعودي بحجم الاستهداف للسعودية وقال المتحدث باسم قوات تحالف العدوان علی اليمن، تركي المالكي انه لاتوجد دولة في العالم عدا السعودية تعرضت لهذا الكم من الصواريخ الباليستية والمسيرات.

ويحال الاعلام السعودي انكار قدرة اليمنيين علی تصنيع السلاح بالادعاء بأن الاسلحة تصل الی اليمن من الخارج، في حين ان اليمن محاصر منذ سنين من قبل العدوان السعودي والدول المتحالفة معه و منع منه حتی الغذاء.
رقم : 920577
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