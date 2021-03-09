114 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

وأوضح مصدر في غرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن من بين الخروقات محاولة تسلل في كيلو16 واستحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والفازة والدريهمي.

وذكر المصدر أن الخروقات المسجلة شملت تحليق خمس طائرات حربية في أجواء كيلو16 ومدينة الحديدة، وخمس طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والجبلية و الفازة والتحيتا وغارتين لطيران تجسسي على الدريهمي وكيلو16.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان نفذت 21 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 252 صاروخاً وقذيفة و 74 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.