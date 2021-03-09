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الثلاثاء 9 آذار 2021 ساعة 22:08

طهران تحيي الذكرى الأولى لرحيل حسين شيخ الاسلام

طهران تحيي الذكرى الأولى لرحيل حسين شيخ الاسلام
وقال السيد نصر الله :لقد كان الراحل السيد حسين شيخ الإسلام لي ولكل من ينتمي إلى حزب الله في لبنان كان لنا أخا كبيرا وحبيبا وعزيزا ومساندا وداعما ومحبا ومضحيا ووفيا.

لقد عرفناه منذ الأيام الأولى التي تأسس فيها حزب الله في لبنان وانطلق في الميدان كحركة إيمانية جهادية مقاومة في العام ۱۹۸۲م، وتعاوننا معه في كل المواقع التي شغلها في وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية خصوصا عندما كان معاونا للشؤون العربية والأفريقية في الوزارة أو مستشارا للوزير أو سفيرا للجمهورية الإسلامية في سوريا أو في معاونية المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية أو معاونا لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية.

لقد علمنا سويا ما يقارب ۳۸ عاما وفي أصعب الظروف والأوضاع في منطقتنا في مواجهة حروب العداون الصهيوني والأمريكي وفي مواجهة مشاريع الفتن الداخلية وفي مواجهة الكثير من المؤامرات الكبيرة والخطيرة، وكان الأخ شيخ الإسلام رحمه الله في كل هذه المراحل حاضرا معنا بفكره وعقله وحكمته ودرايته وخبرته وأيضا حاضرا معنا بأخوته ومحبته وتواضعه وصدقه وإخلاصه لله تعالى والثورة الإسلامية ولشعوب منطقتنا، ووجدنا فيه الإنسان المؤمن التقي العارف العابد الزاهد، الزاهد بكل ما للكلمة من معنی، المتعلق بالله تعالی. أنا أذكر في بعض المراحل الصعبة كان يبقى معنا في لبنان لأسابيع متواصلة وأحيانا لعدة شهور متواصلة بعيدا عن عائلته الكريمة ومواقع عمله في طهران ويعمل ليل نهار دون كلل أو ملل.

عندما رحل عن الدنيا شعرت أنا وإخواني أننا فقدنا قطعة غالية من روحنا ووجودنا.

في كل الأحوال، هذه الكلمات القصيرة هي أعجز من أن تؤدي جزءا بسيطا من حق هذا الأخ الكبير علينا وعلى مقاومتنا وشعوبنا المظلومة.


ومن جهته قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني: "الدبلوماسي الإيراني الراحل حسين شيخ الإسلام كان نموذجا للدبلوماسي الناجح، ورحيله شكل خسارة لجبهة المقاومة الإسلامية حيث كان صادقا في معتقداته ويناضل في سبيل تحقيق أهداف الثورة الإسلامية، وكان شخصية ثورية ودبلوماسية".

ولأن اسم الفقيد لم يرتبط بإيران وحسب بل ارتبط بالمقاومة والنضال من سوريا إلى لبنان وفلسطين، كان لابد للمقاومة ان تقول كلمة حق في هذا الفقيد، حيث كانت رسالة الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله الذي قرأها نيابة عنه ممثل حزب الله في طهران عبدالله صفي الدين.

وقال صفي الدين: "شيخ الاسلام كان الاخ العزيز والداعم الكبير لحزب الله، وكان عاشقاً ومضحياً له.. ان حزب الله يتذكر دوماً تضحياته عندما قضى اصعب الفترات الى جانبه بعيداً عن عائلته.. المرحوم وقف الى جانبنا من خلال الأفكار والتجارب والتواضع والاخلاص".

اذا إنها دبلوماسية الوفاء والمقاومة والثورة الإسلامية التي كان شيخ الإسلام خير ممثل لها خلال عقود من العمل المخلص الذي رسم من خلاله صورة جلية لدبلوماسية الثورة الإسلامية التي كانت دائما مع الحق والمظلوم بعيدا عن معادلات المصالح والمقايضات.
رقم : 920586
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