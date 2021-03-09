صحيفة سورية: أزمة بنزين في طرطوس بسبب تخفيض الطلبات

ومن خلال جولة قامت بها “الوطن أون لاين” أمس واليوم على العديد من محطات ‏المدينة ومحيطها تبين أن الأزمة عادت إلى ما كانت عليه في أيلول الماضي من ‏حيث الازدحام والانتظار والطوابير وتمنى الكثير ممن التقيناهم في طوابير ‏الانتظار أن تكون مدة الأزمة هذه المرة قليلة وأن تعود الأمور إلى طبيعتها بأسرع ‏ما يمكن‎. ‎



مصدر موثوق في فرع محروقات طرطوس أوضح لـ”الوطن أون لاين” أن سبب الأزمة ‏الحالية يعود لتخفيض طلبات المحافظة اليومية من البنزين من 23 طلباً ‏‏(صهريجاً) إلى 16 طلباً مضيفاً إن المعلومات المتعلقة بالتوريدات الخارجية من ‏النفط الخام وإنتاج المصافي ليست بحوزتهم إنما في العاصمة ،متمنياً ألا تنخفض ‏الطلبات أكثر وألا تطول مدة الأزمة‎.‎