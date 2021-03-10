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الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 10:22

ليبيا.. استئناف جلسة منح الثقة للحكومة

ليبيا.. استئناف جلسة منح الثقة للحكومة
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن الرئيس المكلف قدم أمس برنامجه وحكومته وأجاب عن التساؤلات والملاحظات التي تقدم بها النواب.

وتوجه رئيس مجلس النواب إلى الرئيس المكلف، بالقول: هناك من يتحدث عن وجود أعضاء في تشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك من يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة، مطالبا إياه بتأليف الحكومة بإرادته الحرة.

وكان الرئيس المكلف كشف أن كل الأطراف السياسية المتصارعة تريد أن تكون وزارة الدفاع من نصيبها.

وأمام النواب، الذين استأنفوا، جلسة الثقة التي انطلقت أمس في مدينة سرت، أكد دبيبة أنه ليس هناك سوى وزير واحد من اختياري والباقي اخترتموهم أنتم.

وأوضح دبيبة أنه غير متمسك بأي وزير تطاله شبهات الفساد، وأن كل الوزراء سيقدمون إقرارا بالذمة المالية.
رقم : 920636
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