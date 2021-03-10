?>?> بعد مطالبات برفع العقوبات عن سوريا الاتحاد الأوروبي يرد - اسلام تايمز
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الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 10:44

بعد مطالبات برفع العقوبات عن سوريا الاتحاد الأوروبي يرد

بعد مطالبات برفع العقوبات عن سوريا الاتحاد الأوروبي يرد
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بعد مطالبات برفع العقوبات عن سوريا أن التكتل لن يتخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد، بحسب زعمه.

وقال بوريل ،في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الحرب على سوريا منذ 2011: "سأكون رئيسا مشتركا يوم 25 مارس للمؤتمر الـ5 حول مستقبل سوريا، وعلينا أن نؤكد مع (المبعوث الأممي الخاص غير) بيدرسن دعمنا للإسهام في إيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254). العملية السياسية يجب أن تمضي قدما بالتزامن مع إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة" على حد تعبيره.

وادعى بوريل: "يمكننا تقديم مساعدة والتركيز على إعادة إعمار سوريا جديدة. نحن على استعداد لمنح دعمنا، لكن العمل بطريقة عادية ليس خيارنا. يجب إجراء التحقيقات في قضايا المفقودين باستخدام الآلية الدولية".

وتابع: "علينا الاستمرار في ممارسة الضغط. لن يتم التطبيع ورفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار قبل بدء الانتقال السياسي. هذا هو ما سيكون مفادا لرسالة مؤتمر بروكسل". بحسب رايه.

ويعاني الشعب السوري ازمة اقتصادية ومعيشية حادة بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على سوريا وتسببت تلك العقوبات بافقار وتجويع ملايين السوريين.
رقم : 920643
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