روحاني: على واشنطن المبادرة للعودة للصفقة النووية

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، دعوته للولايات المتحدة للعودة للاتفاق النووي الذي انسحبت منه في عام 2018، مؤكداً أن "إيران مستعدة للعودة الشاملة أو الجزئية للاتفاق النووي".



وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني إنه "يجب أن تأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة وتبادر للعودة هي أولاً للإتفاق النووي"، مضيفاً "عودوا للاتفاق ولا تخجلوا .. أن الشروط جاهزة لعودة 7 دول إلى الالتزام السابق".



وأوضح روحاني إن "إيران مستعدة للعودة إلى الالتزامات الكلية أو الجزئية، ويجب على الولايات المتحدة أن تختار الطريق الصحيح لصالحها وجميع دول المنطقة".



وأضاف روحاني "النصر ليس بعيد المنال، إنه قريب إذا كانت هناك وحدة داخلية، وبعد أن اعترف مخططو مشروع العقوبات عن فشلهم صراحة تجاه إيران".