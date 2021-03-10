أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران

وجاءت تصريحات برايس التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، الأربعاء، رداً على ما ذكره المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أمس، الذي قال "مستعدون لتبادل كل السجناء بين إيران والولايات المتحدة".



وأضاف نيد برايس "لن أخوض في تفاصيل قناة الاتصال مع إيران، ونهجنا تجاه إيران هو الدبلوماسية، وفي هذه الحالة أيضًا، تتطلب الدبلوماسية قناة اتصال يمكنها العثور على إجابة عن بشأن الضابط الأمريكي المختطف روبرت ليفنسون".



وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "هذه إحدى الأدوات المهمة ولدينا أدوات أخرى سنستخدمها للعثور على المعلومات في هذا المجال".



وكان ليفنسون يمضي عطلة في جزيرة كيش الإيرانية عام 2007 قبل أن يختفي منها، ووقتها قالت الحكومة الأمريكية إنه لم يكن في إيران بصفته أحد موظفيها.



ودعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، السلطات الإيرانية إلى تقديم إجابات موثوقة وصادقة بشأن مصير منتسب مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق روبرت ليفنسون"، مرجحاً أن يكون "قد جرى قتله".



وأضاف بلينكن إن القضية "لم تغلق بعد" حتى بعد 14 عاما على الحادثة.