?>?> أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 11:41

أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران

أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران
وجاءت تصريحات برايس التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، الأربعاء، رداً على ما ذكره المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أمس، الذي قال "مستعدون لتبادل كل السجناء بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف نيد برايس "لن أخوض في تفاصيل قناة الاتصال مع إيران، ونهجنا تجاه إيران هو الدبلوماسية، وفي هذه الحالة أيضًا، تتطلب الدبلوماسية قناة اتصال يمكنها العثور على إجابة عن بشأن الضابط الأمريكي المختطف روبرت ليفنسون".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "هذه إحدى الأدوات المهمة ولدينا أدوات أخرى سنستخدمها للعثور على المعلومات في هذا المجال".

وكان ليفنسون يمضي عطلة في جزيرة كيش الإيرانية عام 2007 قبل أن يختفي منها، ووقتها قالت الحكومة الأمريكية إنه لم يكن في إيران بصفته أحد موظفيها.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، السلطات الإيرانية إلى تقديم إجابات موثوقة وصادقة بشأن مصير منتسب مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق روبرت ليفنسون"، مرجحاً أن يكون "قد جرى قتله".

وأضاف بلينكن إن القضية "لم تغلق بعد" حتى بعد 14 عاما على الحادثة.
مصدر : وكالات
رقم : 920659
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
10 آذار 2021
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
10 آذار 2021
الرئيس روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني
10 آذار 2021
الصدر: يجب إنهاء الحرب في اليمن
الصدر: يجب إنهاء الحرب في اليمن
10 آذار 2021
أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران
أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران
10 آذار 2021
روحاني: على واشنطن المبادرة للعودة للصفقة النووية
روحاني: على واشنطن المبادرة للعودة للصفقة النووية
10 آذار 2021
السفارة الايرانية ترفض جميع الاتهامات حول تفجير سفارة الكيان الصهيوني في نيودلهي
السفارة الايرانية ترفض جميع الاتهامات حول تفجير سفارة الكيان الصهيوني في نيودلهي
10 آذار 2021
زوجة أقدم أسير فلسطيني: نطالب بالوقوف بوجه ظلم أمريكا وعنصرية الصهاينة
زوجة أقدم أسير فلسطيني: نطالب بالوقوف بوجه ظلم أمريكا وعنصرية الصهاينة
المراسلة معصومة فروزان
9 آذار 2021
الرئيس العراقي: لا تطبيع مع إسرائيل
الرئيس العراقي: لا تطبيع مع إسرائيل
9 آذار 2021
قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية
قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية
9 آذار 2021
تخفيض المساعدات البريطانية للیمن ..‘‘خيانة عظمى‘‘
تخفيض المساعدات البريطانية للیمن ..‘‘خيانة عظمى‘‘
9 آذار 2021
من المسؤول عن تردي الأوضاع في لبنان؟
من المسؤول عن تردي الأوضاع في لبنان؟
9 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية