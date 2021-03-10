?>?> اغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 66 صهيوني للمسجد الاقصى - اسلام تايمز
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الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 13:46

اغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 66 صهيوني للمسجد الاقصى

اغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 66 صهيوني للمسجد الاقصى
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 66 مستوطنًا بينهم المتطرف "غليك" اقتحموا باحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.
وأوضحت أن 4 عناصر من مخابرات الاحتلال اقتحموا المصليات المسقوفة بالمسجد، وتجولوا بداخلها.

وخلال الاقتحامات، أدى مستوطنون طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد، ما أثار استفزاز الحراس والمصلين.

وكانت شرطة الاحتلال فتحت صباحًا باب المغاربة، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند بواباته، وأمنت الحماية الكاملة للمقتحمين اليهود.

ورغم إجراءات الاحتلال المشددة، إلا أن ساحات الأقصى ومصلياته شهدت منذ الصباح الباكر تواجدًا لأهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلتين واعيد اغلاق باب المغاربة.
ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.
مصدر : وكالات
رقم : 920688
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