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الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 13:58

قوات الاحتلال تعتقل خطيب الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل خطيب الأقصى
وأفادت عائلة الشيخ صبري، أن قوة من المخابرات وشرطة الاحتلال اقتحموا منزل العائلة بعد محاصرته، ثم اعتقلوا الشيخ صبري وحولوه للتحقيق، دون توضيح سبب الاعتقال أو المركز الذي سيتم تحويله إليه.

وأتى اعتقال الشيخ صبري قبل 24 ساعة من الاحتفالات التي سيشهدها الأقصى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، كما أن عملية الاعتقال تمت بعد أن دعاء الشيخ صبري لشد الرحال إلى المسجد الأقصى يوم الخميس، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

ولفت إلى أن المسجد الأقصى شهد مؤخرا تصعيدا ملحوظا في اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة لأبوابه وساحاته ومحاولاتهم أداء طقوسهم التلمودية داخل باحاته.

وأشار إلى تواصل شق الأنفاق أسفله وحوله تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم من الجمعيات التلمودية لتحقيق هدفهم في السيطرة عليه.

وتعرض الشيخ صبري خلال الفترة الأخيرة للاعتقال والاستدعاء، والإبعاد عن الأقصى عدة مرات.

وفي أيار الماضي اعتقلت قوات الشيخ صبري من منزله، وفي نهاية يناير/كانون الثاني، أبعدت السلطات الإسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد الأقصى لمدة أربعة أشهر.

يذكر أن الشيخ صبري وقف دوما ضد الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المسجد الأقصى، وظل الصوت الداعي إلى إنقاذه من عمليات التهويد.

وتصدى خطيب الأقصى لمحاولات إسكات صوت الأذان في مساجد القدس المحتلة، ووقف ضد القرار غير المسبوق بإغلاق ساحات الحرم القدسي الشريف أمام المصلين.
رقم : 920694
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