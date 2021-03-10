تواصل الاحتجاجات في أرمينيا وباشينيان يؤكد اقالة رئيس الجيش

و أعلن باشينيان، اليوم الأربعاء، أن رئيس الأركان، أونيك غاسباريان، سيتم فصله تلقائيا يوم 10 مارس، حيث لم يوقع الرئيس الأرميني، أرمين سركسيان، على مشروع مرسوم إعفاء رئيس الأركان، وفي نفس الوقت لم يطعن في قرار إقالته في المحكمة الدستورية.



وجاء الإقالة في وقت تستمر الأزمة السياسية في أرمينيا عقب استسلام قوات أرمينيا أمام جمهورية أذربيجان في حرب قرباغ و تطالب القوات المسلحة ألأرمينية بأستقالة باشينيان.



كما قال رئيس الأركان الأرميني: "سأستمر بأداء خدمتي بالجيش لكن بصفة أخرى وموقفي لم يتغير بشأن إقالة الحكومة ورئيسها".



هذا وتشهد العاصمة الأرمينية، اليوم الاربعاء، إجراءات أمنية مشددة، وسط تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، فيما اعتصم عدد من أعضاء البرلمان رافعين نفس المطلب.



وأعلن منظمو المسيرة الاحتجاجية، استعدادهم لفتح مداخل مبنى البرلمان الأرميني، الذي يعتصم أمامه عدد من البرلمانيين المحتجين، في حال وصل رئيس الوزراء إلى هناك وأعلن استقالته وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.



في وقت سابق، أغلق المتظاهرون مداخل البرلمان ونصبوا خياما وأعلنوا تمسكهم بمطلب استقالة باشينيان.



وأعلن رئيس الوزراء الأرميني الأسبوع الماضي، أنه مستعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال العام الجاري، كما أعلن عزمه على لقاء رؤساء أحزاب المعارضة لبحث هذه المسألة.