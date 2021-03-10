غموض يلف وفاة اللواء السعودي ‘‘علي ظافر الشهري‘‘

وأكدت مصادر محلية أن خبر وفاة الشهري "غير دقيق" وغامض، في ظل تعتيم سعودي رسمي. وتداول النشطاء على مواقع التواصل اخبار متناقضة عن سبب الوفاة حيث اشار البعض انه سبب الوفاة هو سقوط اثناء تسلق الجبال كما اشار البعض الى انه توفي اثر عارضة صحية في مستشفى الخاص بالقوات المسلحة في جدة. كما أكد البعض أنه قتل بعد استهداف قاعدة خالد الجوية.



وهناك تكتم شديد من قبل تحالف العدوان السعودي بشأن مقتل عدد من كبار الضباط السعوديين وسقوط عشرات الجرحى في قاعدة خالد الجوية.



وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن الجمعة، عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط ومطار ابها الدولي في السعودية.



وأكد العميد سريع بان العملية تمت بواسطة ثلاث طائرات مسيرة من نوع صماد ثلاثة وقاصف كي اثنين واضاف ان الهجوم اليمني استهدف مواقع هامة في القاعدة الجوية والمطار.