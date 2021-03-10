الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 14:26

مصادر تكشف لماذا سحب الجيش التركي نقاطه العسكرية من حلب

مصادر تكشف لماذا سحب الجيش التركي نقاطه العسكرية من حلب
وكشفت مصدر اعلامية, أن النقاط التي أخلاها الجيش التركي تعد نقاطاً صغيرة جداً، وتم التمركز فيها بشكل مؤقت خلال التصعيد العسكري للجيش السوري قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت المصادر بأن النقاط التي جرى سحبها تتوزع على مدرسة “باتبو” ومدرسة “كفر ناصح”، ونقطة أخرى تقع بين بلدتي “زردنا” و “أبين” غرب حلب.

وأضافت: “النقاط ليست ضخمة، حيث تحوي كل واحدة منها نحو 20 عنصراً، ولا يمكن تفسير عملية سحبها على أنه إعادة انتشار”.

وأوضحت أن الجيش التركي طلب من تلك النقاط الالتحاق بالألوية العسكرية التركية في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب، كون مهامها انتهت، في ظل اتفاق وقف إطلاق النار.

وأخذ انتشار الجيش التركي بالتوسع في محافظة إدلب بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع روسيا في آذار /مارس 2020، حيث أنشأ عشرات القواعد العسكرية الجديدة، معظمها تركز في منطقة “جبل الزاوية”.

ووفقاً لدراسة صادرة في كانون الثاني /يناير الماضي، فإن تركيا تمتلك 113 موقعاً عسكرياً في سوريا، بين قاعدة ونقطة تواجد، 55 منها في حلب، و43 في إدلب، و9 في الرقة، و4 في الحسكة و2 في اللاذقية.
مصدر : وكالات
رقم : 920706
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
10 آذار 2021
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
10 آذار 2021
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
10 آذار 2021
الرئيس روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني
10 آذار 2021
الصدر: يجب إنهاء الحرب في اليمن
الصدر: يجب إنهاء الحرب في اليمن
10 آذار 2021
أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران
أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران
10 آذار 2021
روحاني: على واشنطن المبادرة للعودة للصفقة النووية
روحاني: على واشنطن المبادرة للعودة للصفقة النووية
10 آذار 2021
السفارة الايرانية ترفض جميع الاتهامات حول تفجير سفارة الكيان الصهيوني في نيودلهي
السفارة الايرانية ترفض جميع الاتهامات حول تفجير سفارة الكيان الصهيوني في نيودلهي
10 آذار 2021
زوجة أقدم أسير فلسطيني: نطالب بالوقوف بوجه ظلم أمريكا وعنصرية الصهاينة
زوجة أقدم أسير فلسطيني: نطالب بالوقوف بوجه ظلم أمريكا وعنصرية الصهاينة
المراسلة معصومة فروزان
9 آذار 2021
الرئيس العراقي: لا تطبيع مع إسرائيل
الرئيس العراقي: لا تطبيع مع إسرائيل
9 آذار 2021
قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية
قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية
9 آذار 2021
تخفيض المساعدات البريطانية للیمن ..‘‘خيانة عظمى‘‘
تخفيض المساعدات البريطانية للیمن ..‘‘خيانة عظمى‘‘
9 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية