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الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 14:27

نائب قائد الجيش الايراني: تبجحات الصهاينة ناجمة عن الخوف

نائب قائد الجيش الايراني: تبجحات الصهاينة ناجمة عن الخوف
وقال العميد دادرس في تصريحه اليوم الاربعاء خلال المراسم الختامية للدورة الـ 14 لتدريب القتال التمهيدي للطلبة : ان دول المنطقة تلك الخاضعة لهيمنة الاستكبار يتراسها افراد يجعلون بلادهم فاقدة للعزة واموالها عرضة للنهب.

واشار الى ان عالم الاستكبار يجعل الاجواء ملبدة للتضليل على الحقيقة وقال: ان اردتم ان يكون لكم دور في عزة الجمهورية الاسلامية فعليكم مضاعفة جهودكم ومن جانب اخر لو كان التشخيص صائبا فان معرفة العدو ستكون اسهل لذا فان امتلاك الوعي والبصيرة هنا يمتلك المعنى.

ونوه الى تبجحات الكيان الصهيوني قائلا: ان تبجحات الكيان الصهيوني ناجمة عن الخوف لانهم يعلمون قدراتنا وان اي تهديد وعمل من جانبهم سيقابل بردّ لا يستطيعون بعده النهوض.

واضاف العميد دادرس: انه في فترة الحظر لم نتوقف عن العمل وبذلنا جهودنا والمثال على ذلك هو تصنيع المقاتلة النفاثة كما قمنا بتصنيع سفنا حربية ورادارات ومختلف انواع الصواريخ حتى بصورة افضل من مثيلاتها الخارجية.

واشار الى طاقات البلاد الداخلية واضاف: ان قوتنا البرية تتحرك الان في حدود التكنولوجيا وفي هذا الخضم يحظى الرصيد البشري بمكانة خاصة في عناصر القدرة.

وختم العميد دادرس تصريحه بالقول: ان الاستكبار العالمي لن يتركنا وشاننا ومادامت هذه الموارد العظيمة موجودة في البلاد فان الاستكبار يطمع بها.
رقم : 920707
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