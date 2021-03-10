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الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 15:03

باكستان تسجل 43 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة‎

باكستان تسجل 43 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة‎
وأفاد المركز الوطني الباكستاني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية صباح اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 595239 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13324 حالة وفاة، مشيرا إلى ان إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 565216 حالة، بينما توجد 1644 حالة في وضع حرج.

وتم تسجيل 46,229 حالة في العاصمة إسلام آباد، بينما في أقاليم البلاد تم تسجيل 260,150 حالة في إقليم السند، و 179,654حالة في إقليم البنجاب، و74,433 حالة في إقليم خيبربختونخوا، و19,141 حالة في إقليم بلوشستان، في حين تم تسجيل 4,959 حالة في منطقة جلجت بلتستان، و 10,673حالة في منطقة آزاد جامو وكشمير (الشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير)
مصدر : وكالات
رقم : 920712
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