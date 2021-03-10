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الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 15:14
السيد الحوثي يلقي كلمة في الذكرى السنوية للشهيد القائد
ومن المرتقب أن يتطرق السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي في الكلمة إلى آخر المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية في ظل مواصلة العدوان السعودي الأمريكي على اليمن منذ ست سنوات، والتطورات في المنطقة.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
920719
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